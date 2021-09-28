سقوط عصابة الهيروين بالمعادى

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تمكنت قوة أمنية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدون عمل "يحمل جنسية إحدى الدول" ، وبحوزته (كمية من نبات القات المخدر وزنت 500 جرام - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للنبات المخدر بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف للتواصل مع عملائه ، وأضاف بحصوله على النبات من شخص يحمل جنسية إحدى الدول " غير معلوم باقى بياناته " .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المتهم الثانى وتبين أنـه مالك محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول" - كائن بدائرة القسم – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة