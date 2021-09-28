«حملة أمنية بأسيوط» ..لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

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قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية وأطراف الخصومات الثأرية بدائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن ضبط (20) قطع سلاح نارى عبارة عن 10 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش و5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مع 15متهما .

كما تم ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة (4) متهمين، تنفيذ عدد (302) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة