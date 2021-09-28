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ضبط مجموعة شركات وهمية للاستثمار احترف أصحابها النصب على المقاولين

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ضبط مجموعة شركات وهمية للاستثمار احترف أصحابها النصب على المقاولين ضبط مجموعة شركات وهمية للاستثمار احترف أصحابها النصب على المقاولين

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، شركات وهمية بالجيزة بدون ترخيص قام أصحابها بالنصب والاحتيال على أصحاب شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، وألقت القوات القبض على مالكي تلك الشركات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وأصحاب الشركات، خاصة شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، من خلال قيام أحدهما بإنشاء مجموعة شركات للاستثمار بمحافظة الجيزة، والاشتراك مع الثاني بالإعلان عن نفسه بصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وأنه يحتفظ بالعديد من المشروعات العقارية الخاصة بالدولة ويرغب في مشاركة شركات المقاولات الخاصة في الدخول معه بتلك المشروعات، ويقوم بإبرام عقود مقاولة مع أصحاب تلك الشركات للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات وأثناء ذلك يطلب منهم مبالغ مالية لتحويلها إلى حساب شركاته بزعم كونها تأمين لتنفيذ تلك المشروعات وقيامهما عقب ذلك بالنصب والاحتيال على أصحاب شركات المقاولات والاستيلاء على الأموال التي تم دفعها كتأمين لتنفيذ المشروعات دون وجه حق.

بتقنين الإجراءات تم مداهمة الشركة وضبط المتهمين، وبتفتيش الشركة عثرت القوات على كارنيهات مقلدة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لبعض الجهات، ودفاتر شيكات بأسماء الشركات الخاصة بالمتهمين، وعقود مقاولات مع الشركات، وخطابات باسم إحدى الشركات موجهة إلى بنوك، وتفويضات مزورة، وأكلاشيهات، ودفاتر إيصالات اشتراك عضوية، و10 أجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح صوت، و91 طلقة صوت، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب، وهاتفين محمول، ومبلغ مالي.

بفحص جهازي الكمبيوتر والهاتفين المحمولين تبين احتوائهم على العديد من المحادثات والرسائل بين أحد المتهمين والعديد من الأشخاص تفيد بنشاطه، وأثناء تفتيش مقر الشركة تبين حضور 4 أشخاص أبلغوا بتضررهم من المتهمين المضبوطين لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم تحت زعم مشاركتهم في تنفيذ مشروعات، وأنهم دفعوا مبلغ 3.5 مليون جنيه مصري في حساب شركة أحد المتهمين بأحد البنوك وطالبوا المتهمين برد الأموال أكثر من مرة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأموال.

بمواجهة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وما جاء بأقوال الشاكين أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي.

المصرى اليوم

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