الداخلية : ضبط أجنبي لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة

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كشف ملابسات وزارة الداخلية بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر أول من (مدير شركة مقاولات بالجيزة) بسابقة تعرفه على (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول)، والذى أوهمه بقدرته على إستبدال العملة المصرية إلى العملة الأجنبية «الدولار» بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى، وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإستبدال مبلغ مالى، وفور وصوله قام بإستلام المبلغ المالى منه وتمكن من مغافلته والدخول لأحد العقارات والخروج من الباب الخلفى، وإستولى على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذ بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهود عن تحديد هوية المتهم وتبين أنه (يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط عدد (3 سيارات مقيدين بإسم زوجته- مبالغ مالية «محلية وأجنبية»، 5 هواتف محمولة- كمية من المشغولات الذهبية وزنت حوالى 80 جرام)، وبمواجهته إعترف بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى وإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية.

ومن خلال تطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً في النصب على المواطنين بأسلوب «إنتحال الصفة»، وإعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع نصب بذات الأسلوب.، وأمكن التوصل للضحايا وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة خشية مسائلتهم قانونياً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.