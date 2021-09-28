على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش

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توج البطل المصري على فرج لاعب أندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا، وفق تصنيف الاتحاد الدولي، ببطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش.

واستطاع علي فرج أن يقتنص الفوز من نظيره النيوزيلندي بول كول المصنف الرابع عالميًا، في مباراة استمرت 70 دقيقة، وانتهت بنتيجة أشواط (3/1) بواقع نقاط (9-11)، (12-10)، (11-8)، (11-8)

والجدير بالذكر أن بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش لمنافسات نصف النهائى تقام في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2021، ومن يفوز بالتتويج يحظى بمجموع جوائز 121,000 لفئة النساء ومثلهم للرجال.