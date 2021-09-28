أخبار عاجلة

أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا -
بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة -
من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى -
على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش

Print
على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش على فرج يتوج بلقب بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توج البطل المصري على فرج لاعب أندية وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا، وفق تصنيف الاتحاد الدولي، ببطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش.

واستطاع علي فرج أن يقتنص الفوز من نظيره النيوزيلندي بول كول المصنف الرابع عالميًا، في مباراة استمرت 70 دقيقة، وانتهت بنتيجة أشواط (3/1) بواقع نقاط (9-11)، (12-10)، (11-8)، (11-8)

والجدير بالذكر أن بطولة «أوراكل نت سويت» للاسكواش لمنافسات نصف النهائى تقام في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2021، ومن يفوز بالتتويج يحظى بمجموع جوائز 121,000 لفئة النساء ومثلهم للرجال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد

على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد

«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين

مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية

اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية