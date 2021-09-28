هاميلتون: عشت لحظة ساحرة بعد الفوز رقم 100

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أبدى لويس هاميلتون، سعادته البالغة بعد فوزه بـ100 سباق في فورمولا 1 للسيارات، حيث وصفها بـ«اللحظة الساحرة»، وذلك بعد أن أصبح أول سائق يحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

ونجح 4 سائقين فقط في تحقيق أكثر من 50 انتصارًا منذ انطلاق بطولة العالم في 1950 مع العلم بأن النسخ الأولى كانت مؤلفة من 6 جولات مقارنة بالجدول الحالي المكون من 22 سباقا.

وفي طريقه لهذا الانجاز تخطى السائق البريطاني الرقم القياسي السابق لأسطورة فيراري مايكل شوماخر (91 فوزا) في الموسم الماضي.

ويتصدر هاميلتون، السائق الأنجح في التاريخ، الترتيب العام حاليا بفارق نقطتين عن ماكس فرستابن سائق رد بول.

وقال هاميلتون (36 عاما) بطل العالم سبع مرات «إنها لحظة ساحرة ولطالما حلمت بالاستمرار في المنافسة والحصول على فرصة للتمكن من الفوز بهذه السباقات والقيادة وسط هذه المواهب الرائعة في مرحلة متأخرة بمسيرتي».

وأضاف «إنها لحظة مميزة لكل من شارك بها. أحظى بالفريق الأكثر روعة وهناك الكثير من الأسماء».

ومثلما حدث في انتصاره الأول في كندا خلال موسمه الأول في 2007 مع مكلارين قال هاميلتون إنه تحدث مع والده أنطوني عشية السباق في سوتشي.

وأبلغ هاميلتون الصحفيين بأنه لم يكن يضمن الانتصار رغم أن مرسيدس لم يخسر في سوتشي منذ أول سباق هناك في 2014.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس «اعتقد أننا شهدنا جميعا مسيرته المذهلة».

وتابع: «الفوز 100 أمر مبهر. سيكون الخبر الأبرز خلال 24 ساعة لكن بعد سنوات طويلة سندرك أننا كنا جزءا من هذه الرحلة».