جهود مكثفة لحل مشكلة المياه الجوفية في بني سويف

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تابع حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الفشن، بمالإجراءات المنفذة لليوم الثالث على التوالي لحل مشكلة تسريب المياه الجوفية بمنطقة العجرة التابعة لقرية الحيبة، إذ تم تجفيف جميع خزانات الصرف الصحي بالمنطقة وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكشف عن مصدر التسريبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة نهو المشكلة، ومن ناحية أخرى تم متابعة أعمال تجميل مدخل المدينة ودهان البلدورات ورفع كفاءة الإنارة العامة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

فيما قام قسم النظافة برفع المخلفات والقمامة بشارع سعد زغلول وبورسعيد والسلطان حسين والجمهورية والثورة والشيخ غنيم وصلاح سالم والسد العالي والشيخ زهران والقيسارية والدعوة الإسلامية بالإضافة لجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية