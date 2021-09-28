4 وديات تجهز الإسماعيلي للموسم الجديد

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انهى الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد صالح، الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية.

أول الوديات ستكون أمام فريق الحمام المطروحى يوم الأثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل ثم المقاولون العرب يوم 6 من ذات الشهر، وفى اليوم الذي يليله يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة 11 من الشهر المذكور

ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الدورى العام في نسخته الجديدة والمقرر لها 25 أكتوبر.

وكان مسئولو الإسماعيلى قد اتموا الاتفاق مؤخرا على لقاء فريق الحرية السكندرى غدا الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة طلعت يوسف، اختار 33 لاعبًا لمعسكر الإسكندرية وهم:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي، أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد نصر، محمد عمار، مصطفي فارس، محمد بيومي، عصام صبحي، عبدالله جمعة، أحمد أيمن، محمود البدري

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفي، محمد مخلوف، محمود دونجا، محمد صادق، محمد عبدالسميع، عمر الوحش، مدحت فقوسة، أري بابل، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، محمود عبدالله.

خط الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، شيلونجو.