الإسماعيلية تختتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بحفل ساهر في حديقة الشيخ زايد

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شهد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الحفل الفني الذي أقيم بحديقة الشيخ زايد، في إطار ختام احتفالات محافظة الإسماعيلية باليوم العالمي للسياحة.

وذلك بحضور عدد كبير من مواطني الإسماعيلية، وبمشاركة فرقة تراث السمسمية، وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الإسماعيلية.

وشهد الحفل تقديم مجموعة من الأغاني التراثية التي تمتاز بها محافظة الإسماعيلية على أنغام اله السمسمية التي تشتهر بها المحافظة، مع تقديم العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية من فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية شهدت العديد من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، بداية من اقامة مارثون بمشاركة شباب وفتيات الإسماعيلية، وإقامة معرض للمشغولات اليدوية لسيدات الإسماعيلية، وزيارة المحافظ لمتحف الإسماعيلية القومي للأثار، وفتح شواطئ وأندية المحافظة طوال اليوم بالمجان.

محافظة الإسماعيلية تختتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بحفل ساهر بحديقة الشيخ زايد