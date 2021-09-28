البابا تواضروس يترأس مراسم صلوات جنازة مطران أسوان المتوفي بكورونا (صور)

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بدأت منذ قليل، مراسم الصلوات جثمان مثلث الرحمات، نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان، ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني.

توفي الأنبا هدرا، أمس، عن عمر ناهز ٨١ عامًا.

نعي البابا توضروس الثاني، وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، عن عمر 81 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسابيع، وخدم الأنبا هدرا خدمة امتدت لأكثر من 50 عاما.

تقدم البابا تواضروس بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية أسوان، ومجمع رهبان دير الأنبا باخوميوس، في نياحة أبيهم وراعيهم.

الأنبا هدرا في سطور:

تاريخ الرهبنة: 4 إبريل 1971 م.

من أبناء دير: دير السريان، وادي النطرون، مصر

أسماء قبل الأسقفية:

الاسم العلماني: م. عادل صادق عوض الله

أبونا الراهب القمص جاورجيوس السرياني (جوارجيوس السرياني)

تاريخ الرسامة أسقفًا:

الأسقفية: 22 يونيو 1975 م.(4)

المطرانية: 19 مارس 2006 م.

المنصب:

مطران أسوان وكوم امبوا وإدفوا، مصر

رئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو

الإيبارشية: مطرانية أسوان وكوم امبوا وإدفوا، مصر

المقر: مدينة أسوان

المحافظة / المدينة: محافظة أسوان، مصر

المدن التابعة له: أسوان- كوم أمبو- ادفو- دراو

رُسِمَ بيد البطريرك: البابا الأنبا شنوده الثالث 117

من مواليد طنطا يوم 13 يوليو 1940 م.

حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية عام 1963 م.

خدم بمدارس أحد دمنهور ثم الإسكندرية (كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف بسموحة).

أتى إلى دير السريان للترهُّب في جمعة ختام الصوم يوم 17 إبريل 1970 م.

وترهب يوم الأحد الموافق أحد التناصير.

رُسِمَ قسًا يوم 22 ديسمبر 1974 م.(1)

كان أمينًا لمكتبة دير السريان.

تاريخ القمصية: 22 يونيو 1975 م.

كان تلميذًا خاصًا للبابا شنوده الثالث في السكرتارية، مع أبونا تادرس الأنبا بيشوي (لاحقًا نيافة الأنبا بنيامين).

اعتزل في قلاية خارج الدير، وكان يود أن يعيش بعيدًا عن الكهنوت والخدمة(3).

عيَّن سكرتيرًا للبابا شنوده قبل أسقفيته بشهور.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع- لجنة شؤون الأديرة.

سيمَ أسقفًا في عيد العنصرة مع الأحبار الأجلاء: الأنبا بيمن أسقف ملوي، المنيا- الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس واولاد طوق وتوابعها، سوهاج. وقد اشترك في الرسامة مع البابا عشرون من الآباء المطارنة والأساقفة (بخلاف العديد من الآباء الكهنة..)، وكان حينها ذلك هو أكبر هدد من أعضاء المجمع المقدس الذي يشترك في سيامة أساقفة جُدُد منذ سنوات طويلة.. وهم أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء: 1) الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج والمنشاة- 2) الأنبا بطرس مطران أخميم وساقلته- 3) الأنبا مينا مطران جرجا وتوابعها- 4) الأنبا ثاوفيلس أسقف ورئيس دير السريان- 5) الأنبا أثناسيوس أسقف بني سويف والبهنسا- 6) الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة والاجتماعية- 7) الأنبا مكسيموس أسقف القليوبية- الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة- 9) الأنبا لوكاس أسقف منفلوط وأبنوب- 10) الأنبا أغابيوس أسقف ديروط وصنبو وقسقام- 11) الأنبا ديسقورس أسقف المنوفية- 12) الأنبا مكاريوس أسقف قنا وتوابعها ومحافظات البحر الأحمر- 13) الأنبا بولس أسقف حلوان- 14) الأنبا فيلبس أسقف الدقهلية- 15) الأنبا يوأنس أسقف الغربية- 16) الأنبا باخوميوس أسقف البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية- 17) الأنبا بيشوي أسقف دمياط والبراري وكفر الشيخ- 18) الأنبا أغاثون الأسقف العام وناظر ديريّ المحرق والأنبا بولا- 19) الأنبا تيموثاوس الأسقف العام- 20) صرابامون الأسقف العام ورئيس دير الأنبا بيشوي.

أنشأ عدة كنائس، وعَمَّرَ دير الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو.

له بعض المؤلفات.

هو عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومُقَرِّر لجنة (المراجعة الإيمانية) الفرعية.

مراسم جنازة الانبا هدرا مطران اسوان

مراسم جنازة الانبا هدرا مطران اسوان