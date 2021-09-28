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سلة تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم

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سلة الزمالك تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم سلة تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم

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يواجه اليوم «الثلاثاء» الفريق الاول لكرة السلة بنادى نظيرة الجزيرة، في ثالث المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكر أكتوبر، في إطار الاستعداد للمشاركة في منافسات بطولة الدورى، وخاض الزمالك مباراتين أمام كلا من اليرموك الكويتي وفاز بنتيجة 135/57 بينما خسر ثانى مباراة أمام الوكرة القطرى بنتيجة 68/74.

ويشارك الزمالك في بطولة للأندية والتى تقام فبراير المقبل بعد التتويج ببطولة الافروليج التي أقيمت برواندا، وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022

المصرى اليوم

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