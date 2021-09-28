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مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة للأندية صعبة

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مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة مدرب كرة اليد بالزمالك: مواجهة برشلونة ببطولة للأندية صعبة

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تحدث حمادة الروبي المدرب العام لفريق كرة اليد بنادي عن ملف تدعيم الفريق قبل منافسات بطولة للأندية المقررة إقامتها في المملكة العربية .

وقال الروبي في تصريحات تلفزيونية: «للأسف اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي تمنع إعارة أي لاعب في مدة قصيرة ثم عودته مرة أخرى لفريقه، في حالة انتقاله إلى الزمالك لن يقدر على العودة إلى فريقه الأصلي إلى بعد بداية الموسم الجديد».

وأضاف: «لذلك نبحث عن التعاقد مع لاعبين من خارج أوروبا، ولكن في النهاية نحن نمتلك أفضل العناصر الموجودة في وأفريقيا والشرق الأوسط وهم قادرون على الظهور بشكل طيب في مونديال الأندية».

وواصل: «فريق اليد بنادي الزمالك لا يحب الخسارة، ولكن نحن سنواجه برشلونة الذي يمتلك أفضل اللاعبين في العالم بكرة اليد».

وتابع: «جميع اللاعبين يمتلكون رغبة كبيرة في إظهار أفضل ما لديهم أمام برشلونة، نثق جدا في أبناء نادي الزمالك وأعلم ان الجميع سيقاتل في هذه المباراة».

وأشاد الروبي المدرب العام لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بمستوى أحمد الأحمر قائد الفريق الأبيض بعد الأداء الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وقال الروبي: «لا يوجد أي كلام يوفي حق الاحمر أو يعطيه حقه، فهو لاعب كبير وقائد بمعنى الكلمة وإنسان رائع على المستوى الشخصي، وان أرقام أحمد الاحمر أمام الأهلي في آخر مواجهتين رائعة، ولكن أحمد الأحمر ليس أرقام، فهو قيمة كبيرة داخل الملعب».

مشيراً إلى أن قراراه بالاعتزال الدولي قرار شخصي، وهو ملتزم بدنيا خلال الفترة الحالية، عكس ما كان يحدث في الفترات الماضية، مؤكداً تعرض اللاعب للإرهاق الكبير في ظل انتقاله بين التدريب مع الزمالك والمنتخب، وحالته الفنية والبدنية والنفسية تساعده على الاستمرارفي الملاعب حتى سن الأربعين.

المصرى اليوم

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