ضبط متهم تخصص في إرتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (يحمل جنسية إحدى الدول، يعمل في مجال التسويق والدعاية والإعلان، ومقيم بالجيزة) وأكدت التحــريات قيامه بممارسة ذلك النشاط بالإشتراك مع (شقيقه، متواجد خارج البلاد) من خلال شركة مملوكة لشقيقه، حيث يقوم المتهم المذكور بإستلام المبالغ المالية بالعملة الأجنبية من راغبى تحويلها خارج البلاد على أن يقوم شقيقه المتواجد خارج البلاد بتسليمها للشخص المراد التحويل إليه بالخارج وهو ما يُعرف بنظام المقاصة مقابل عمــولة يتم خصمها من إجمالى المبلغ المراد تحويله ويقوم عقب ذلك بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه (المتواجد حالياً خارج البلاد) كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (130) ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.