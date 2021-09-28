أخبار عاجلة

أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا -
بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة -
من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى -
على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني "صور"

Print
مرسم فني ولوحات تعبر عن الانتماء وأناشيد وقصائد وطنية ومشاهد تمثيلية

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

تصوير: عبدالمجيد آل سهل:

اختتمت إدارة تعليم الأفلاج اليوم الثلاثاء، احتفالية اليوم الوطني الحادي والتسعين بعدد من الفقرات الوطنية، بدأت بمسيرة وطنية شارك فيها المحافظ المكلف عبدالله المطيري وعدد من مسؤولي الإدارة وطلابها، واختتم بحفل خطابي تنوعت فقراته الوطنية.

وكان محافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري قد رعى اليوم الحفل الختامي الذي أقامته إدارة التعليم بالمحافظة على مسرح الإدارة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور مدير التعليم الدكتور إبراهيم آل مغيرة ومساعديه ورؤساء الأقسام التربوية والإدارية والمشرفين التربويين وبعض طلاب المدارس.

وبدأت احتفالات التعليم التي نفذت صباح اليوم، بمسيرة وطنية تقدّمها محافظ الأفلاج المكلف انطلقت من أحد التقاطعات العامة حتى مبنى إدارة التعليم؛ فيما تم تنظيم مرسم وطني في بهو الإدارة احتوى على لوحات وطنية نثر عليها طلاب المدارس مشاعر الفخر بالوطن وقيادته والاعتزاز بإنجازاته، واختتمت البرامج بحفل خطابي على مسرح الإدارة تنوعت فقراته من أناشيد وطنية، إلى قصائد وطنية، ومشاهد تمثيلية، وعرضة نجدية، وكلمة لمدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة رحّب فيها بمحافظ الأفلاج وكل الحضور، وتحدث خلال كلمته عن مشاعر الاحتفال باليوم الوطني والاعتزاز بهذه المناسبة التاريخية الغالية على الجميع ومسيرة البناء والتوحيد ولمّ الشمل في دولة واحدة ومجتمع واحد يسوده الرخاء والإخاء والعدل والسلام؛ مشيرًا إلى نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تحظى به المملكة العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ مؤكدًا في كلمته أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء وشكر وعرفان بالإنجاز والعطاء والخير.

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

بحفل ومسيرة.. تعليم الأفلاج يختتم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

يد الزمالك يطير إلى السعودية لمواجهة برشلونة في مونديال الأندية

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

13 عرضا بالسعودية.. هاني رمزي كيشف جولة «أبو العربي» في mission impossible»

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية

"السعودية للكهرباء" راعٍ استراتيجي للمؤتمر السعودي الدولي السلامة الصناعية