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مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

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مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة
أشاد بالإنجازات النوعية التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية ٢٠٢١م

مجلس إدارة جمعية عناية الصحية يعقد اجتماعه الرابع عشر في دورته الرابعة

عقد مجلس إدارة جمعية عناية الصحية، اجتماعه ١٤ في دورته الرابعة برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم وبحضور أعضاء المجلس، بمقر الجمعية في مدينة الرياض؛ حيث استعرض الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري أهم التطورات والمستجدات في عمل الجمعية خلال الفترة الماضية.

وقال المطيري: إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول لعام 2021 والتقرير المالي للنصف الأول لعام 2021.

وعبّر المجلس عن ارتياحه للجهود الكبيرة والأداء المتميز للجمعية في النصف الأول لعام٢٠٢١ وما قدمته من برامج علاجية ووقائية ذات جودة عالية ومهنية للمستفيدين وما تمتع به من علاقات متميزة مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والأهلي.

وحث المجلس الإدارة التنفيذية على ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تحققت في النصف الأول من الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م وطالبها كذلك ببذل المزيد من الجهود لاستكمال ما تبقى من الخطة لعام ٢٠٢١م بما يفوق توقعات المستفيدين والشركاء في القطاع الحكومي والأهلي.

وفي ختام الاجتماع شكر المجلس الإدارة التنفيذية على دعوته لهذا الاجتماع والإعداد الجيد له لإطلاع المجلس على ما تم في الفترة السابقة من أعمال، وتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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