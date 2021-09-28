مدير تعليم جدة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للمعلم الخميس المقبل

★ ★ ★ ★ ★

2000 هدية ورسائل نصية وفعاليات متنوعة تحت شعار "كلنا نقدّرك"

يدشّن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي؛ مساء الخميس القادم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة "غير الربحية" تحت شعار "كلنا نقدّرك" بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال أعمال والمعلمين والطلاب بأحد المراكز بجدة.

وقدم المسعودي؛ الشكر لجمعية المبادرات المتميزة على مبادراتها المجتمعية السامية وتقديرها لجهود المعلمين والمعلمات الذين يستحقون التقدير نظير دورهم المحوري في تنمية المجتمع.

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الجمعية أسامة الخريجي؛ أن الفعاليات ستقام خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر الجاري حتى الخامس من أكتوبر القادم وتشتمل على مبادرتين لتكريم وتقدير نخبة من المعلمين والمعلمات من تعليم جدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر في كل عام بالتعاون والشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، مضيفاً أن الهدف من المبادرة هو إبراز أهمية دور المعلمين والمعلمات في تنمية مجتمعاتهم وتربية النشء وإعداد أجيال المستقبل وسواعد الغد الذين ينتظر منهم وطنهم الكثير ولن يتحقق ذلك، لولا توفيق الله، ثم جهود وعطاء المعلمين والمعلمات الذين يؤدون رسالة سامية ويستحقون عليها كل تقدير وعرفان.

وأشار الخريجي؛ إلى أن المبادرتين ستشملان توزيع ٢٠٠٠ هدية لمجموعة من المعلمات في مدارسهن وكذلك تنظيم فعاليات بأحد المراكز التجارية الشهيرة بجدة للتوعية باليوم العالمي للمعلم وتعريف المجتمع بتلك الفعاليات من خلال الإعلان عبر شاشات الميادين الكبرى وبث الفعاليات عبر أثير الإذاعة إضافة لإرسال ١٠٠ ألف رسالة نصية للمعلمين والمعلمات عن تلك الفعاليات وإطلاق مسابقة السؤال اليومي وإقامة مرسم بالألوان للأطفال وارتداء المشاركين في تلك الفعاليات قبّعات تحمل شعار "كلنا نقدّرك" وكذلك تنظيم جولة لدراجة تحمل ذات الشعار وتطوف به شوارع جدة.

جدير بالذكر أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز هي من إحدى وأميز مبادرات الجمعية وحققت نجاحات كبيرة ولا تزال تواصل دورتها للعام الثامن على التوالي، حيث سيقام حفل نسختها الثامنة لهذا العام في الخامس من أكتوبر القادم.