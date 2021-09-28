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" للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

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"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة " للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة
داخل محطة توليد.. بمشاركة 44 من قيادات عدد من الجهات الحكومية والخاصة

نفّذت الشركة للكهرباء، اليوم، فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية بمحطة توليد جنوب جدة، في إطار التمرين التعبوي (استجابة 5)، ضمن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة في الحالات الطارئة بمنطقة مكة المكرّمة، بمشاركة 44 من قيادات عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ويهدف التمرين التعبوي الخامس، إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أفضل التجارب العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين جميع الجهات المشاركة، خصوصاً أنه يعد جزءاً مهماً ضمن جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التي تهدف إلى ضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ضمن رؤية المملكة 2030 وأهدافها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، الذي يحقق إحدى أهم ركائز حماية البيئة البحرية والساحلية للمملكة من التلوث، كما يسهم بشكل أساسي في استدامتها والمحافظة على مواردها وما تتميز به من ثراء وتنوع بيئي.

يذكر أن "السعودية للكهرباء" تولي حماية البيئة البحرية اهتماماً كبيراً، حيث كان لمحطة توليد جنوب جدة إسهامات كبيرة في هذا الجانب، من خلال تطبيقها مجموعة أنظمة لنزع أكاسيد الكبريت والنتروجين والرماد الكربوني وتوقيعها اتفاقية مع شركة إسمنت لاستخدام الرماد الكربوني كمصدر للطاقة، وإنشاء نظام لمعالجة المياه وإعادة استخدامها للتشجير والري، إضافة إلى تنفيذها مشروع استزراع أكثر من 500 وحدة من الشعب المرجانية؛ لحماية الحياة البحرية في البحر الأحمر والمحافظة على البيئة، وهو المشروع الذي فازت معه المحطة بجائزة مكة للتميز فرع التميز البيئي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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