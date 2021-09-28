أخبار عاجلة

أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا -
بالفيديو.. أديب سنغالي: مبادرة تركي آل الشيخ تحفّز عشاق الثقافة -
من هذا الاستديو خرج الهضبة وأنغام وشيرين.. وهذا اسم مدحت صالح الحقيقى -
على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«شرطة » تضبط 17 طن أسماك ولحوم مجمدة فاسدة بالقاهرة الكبرى

Print
«شرطة التموين» تضبط 17 طن أسماك ولحوم مجمدة فاسدة بالقاهرة الكبرى «شرطة » تضبط 17 طن أسماك ولحوم مجمدة فاسدة بالقاهرة الكبرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 10 طن أسماك مجمدة وكبدة مستوردة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 3،62 طن مقطعات لحوم ولانشون بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 1,9 طن أسماك مدخنة وفليه بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط 1،87 طن لحوم مجمدة ومقطعات كبدة ومفروم لحوم بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بشرى سارة.. التموين تتيح إضافة أفراد جدد على البطاقات.. اعرف المستحقين

بشرى سارة.. التموين تتيح إضافة أفراد جدد على البطاقات.. اعرف المستحقين

"الموارد البشرية" بالرياض تتابع التزام المطاعم والمقاهي والتموينات بتوطين أنشطتها

"الموارد البشرية" بالرياض تتابع التزام المطاعم والمقاهي والتموينات بتوطين أنشطتها

"الموارد البشرية" بالرياض تتابع التزام المطاعم والمقاهي والتموينات بتوطين أنشطتها

"الموارد البشرية" بالرياض تتابع التزام المطاعم والمقاهي والتموينات بتوطين أنشطتها

من بينها لحوم فاسدة ودواجن .. «شرطة التموين»: 2165 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

من بينها لحوم فاسدة ودواجن .. «شرطة التموين»: 2165 قضية متنوعة خلال 24 ساعة