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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 10 طن أسماك مجمدة وكبدة مستوردة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط 3،62 طن مقطعات لحوم ولانشون بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 1,9 طن أسماك مدخنة وفليه بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط 1،87 طن لحوم مجمدة ومقطعات كبدة ومفروم لحوم بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.