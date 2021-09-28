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«الداخلية» تكشف ملابسات التحرش لفظياً بإحدى الفتيات في القاهرة ( التفاصيل )

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«الداخلية» تكشف ملابسات التحرش لفظياً بإحدى الفتيات في القاهرة ( التفاصيل ) «الداخلية» تكشف ملابسات التحرش لفظياً بإحدى الفتيات في القاهرة ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع تم تداوله متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتحرش لفظياً بإحدى الفتيات
قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية على تطبيق«إنستجرام»، متضمناً قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالتحرش لفظياً بإحدى الفتيات حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة»
وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة ،وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة» .

المصرى اليوم

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