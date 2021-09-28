جامعة الأقصر تقرر صرف مكافآت للعاملين بمناسبة المولد النبوي الشريف

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الشهري الـ30 لمجلس جامعة الأقصر، بحضور أعضاء المجلس، حيث تمت الموافقة على قبول الإهداءات المقدمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجامعة الأقصر، وهي عبارة عن 100 مصحف شريف و100 موسوعة إحياء علوم الدين، و100 موسوعة الرسالة القشيرية.

وافق المجلس على عدة قرارات جاء أبرزها إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2021-2022، وصرف مكافأة 800جنيه للعاملين بالجامعة والمدن الجامعية، و400 جنيه مكافأة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف، وتخفيض رسوم دورات تنمية القدرات للمنتسبين للجامعة من الإداريين (الكادر الإداري) ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، لتصبح 300 جنيه، واعتماد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2021-2022 لكليات الجامعة.

كما وافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولي السابع لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، في الفترة من 1/3/2022م حتى 3/3/2022م، وإنشاء مجلة علمية مُحكمة دوليا ً باسم (مجلة الأقصر للفنون والعلوم التطبيقية والإنسانية) يتم إصدارها بصفة نصف سنوية متاحة إلكترونياً، وتعديل لائحة بكالوريوس الطب والجراحة (5+2) لإضافة كود للمقررات الدراسية، لتتوافق مع المنصة الالكترونية LMS .

كما وافق على بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، طبقاً لما هو معروض، واعتماد لائحة مركز استشارات الحاسبات وتقنية المعلومات «وحدة ذات طابع خاص».. وناقش المجلس المقترح المقدم من مؤسسة الفن الهندية بشــأن إقامة مهرجان الفن الدولي بكلية الفنون الجميلة في الفترة من 28/2/2022م وحتى 3/3/2022م.. وخلال جلسته وافق المجلس على تعيين مايسة ديهوم عبدالحميد منصور، المدرس المساعد بقسم ترميم الآثار، بكلية الآثار جامعة الأقصر، بوظيفة مدرس بذات القسم والكلية، وتعيين كلا من فرج حسين فرج حسين، وعثمان سلامة عطية محمد، للعمل بوظيفة مدرس بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الأقصر ..

وقرر المجلس منح الطالب علاء الدين محمود محمد، درجة الماجستير في الفنون الجميلة، تخصص جرافيك، شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب، قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة. (من الخارج). كما قرر المجلس إقامة حفلات لاستقبال الطلاب بالكليات بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، على النحو التالي: حفل كلية الآثار يوم 24، وكلية الألسن يوم 26، وكلية الحاسبات والمعلومات يوم 27، وكلية الفنون الجميلة يوم 28، وكلية الطب يوم 31، من شهر أكتوبر الجاري، وكلية السياحة والفنادق يوم 1 نوفمبر المقبل ..

وخلال اجتماع المجلس وجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بضرورة إنشاء موقع إلكتروني لكل كلية مع بدء العام الجامعي الجديد ..