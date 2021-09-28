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كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بشارع الشيراتون بالغردقة

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كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بشارع الشيراتون بالغردقة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بشارع الشيراتون بالغردقة

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تعرض خط مياه الشرب الرئيسي، اليوم الثلاثاء، بشارع الشيراتون، الغردقة، للكسر المفاجئ، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة بالمياه بالشارع، وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر.

وشهد شارع الشيراتون تواجد مروري لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطلها.

كان مسؤولو شركة مياه الشرب بالغردقة قد تلقوا اخطار بحدوث كسر مفاجئ لخط المياه بشارع الشيراتون، أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه للشارع.

المصرى اليوم

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