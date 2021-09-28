رئيس مدينة بني سويف يعقد لقاء جماهيريا لبحث شكاوى المواطنين بقرية بياض العرب

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن والمراكز بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف حملات إزالة التعديات على الطريق العام والاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وفي هذا السياق عقد هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف لقاء جماهيريا مع أهالي قرية بياض العرب وتبادل معهم الحوار مستمعا لكل المطالب والمشكلات التي استعرضها المواطنون، والتي شملت قطاعات الصرف الصحي والنظافة ومياه الشرب، وتم حصر هذه المشكلات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة العمل على حلها وفق الإمكانيات المتاحة، كما قام بالمتابعة الميدانية والمرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم بمنطقة كورنيش النيل لمتابعة التزام أصحابها بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة العامة بمحيط المحلات ورفع البروز والتعديات على الأرصفة.

كما تابع الجويلي إيقاف أعمال بناء وتسليح مخالفة بالطابق السابع خلف هيئة الرقابة الإدارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم معاينة سقوط شرفة بالطابق الأول علوي بشارع إبراهيم عجمي حيث انتقلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية على الفور للمعاينة وإصدار قرارها؛ حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.