رئيس جامعة بنها يفتتح أسبوع ريادة الأعمال في مواجهة الفقر

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افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، أسبوع ريادة الأعمال في مواجهة الفقر، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ( تايكو ) بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والمهندس يوسف العربي ممثلا عن مجموعة شركات العربي، وعدد من طلاب الجامعة.

وقال «سوسة»، إن الجامعة تسعى الي بناء رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية لكي تصبح إحدى جامعات الجيل الثالث بالمعنى الواسع للمفهوم الذي يجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة، فضلا عن دورها في إنتاج قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وكذلك تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وتحديث البرامج التدريبية والتي تؤهل الخريج لسوق العمل، والتدريب علي المشروعات الانتاجية الصغيرة.

واكد حرص الجامعة علي دعم فكر ريادة الأعمال، مما له أثر إيجابي في شخصية ومهارة الطالب وخريج الجامعة، والذي ينعكس علي المجتمع ككل، مشيرا إلى أن طلاب الجامعة هم نواة لنشر فكر ريادة الأعمال والابتكار داخل مجتمعاتهم.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الجامعة تسعي إلى اكساب الطلاب والخريجين مهارات علمية ومعارف تؤهلهم لسوق العمل من خلال الدورات التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها لتدريب الطلاب والخريجين على كيفية ادارة المشروعات الصغيرة واستثمار أفكارهم ومهاراتهم لانجاز مشروعتهم، مؤكدا على أهمية الاستفادة من المخرجات والمشاريع البحثية لشباب الجامعة في مجالات الصناعة، والاستفادة منها وربط البحث العلمي بالصناعة من خلال عمل شراكات مع المجتمع المدني وبالأخص رجال الأعمال لدعم هذه المشاريع.

وأوضح الدكتور أيمن سمير، أن الهدف من أسبوع ريادة الأعمال في مواجهة الفقر، هو نشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية الوعي بفوائد ان تصبح رائد أعمال مجتمعي تستطيع من خلال افكارك القضاء علي الفقر، بالاضافة الي ابتكار وتوليد افكار يمكن متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع كرائد أعمال مجتمعي، وتعريف الشباب بالخطوات العلمية والعملية والتي تساهم في عمل وتكوين شركات ناشئة بطريقة صحيحة.