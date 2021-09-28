إنشاء كوبري على مصرف الرياينة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أرمنت

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تابع العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة أرمنت، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، ومن بينها إنشاء كوبري على فرع مصرف الرياينة في الكيلو 44 منطقة الكساسبه تنفيذ شركة المهندس للانشاء والتعمير.

أوضح «عاشور» أن الكوبري، يربط بين قرية السلام ومنطقة الكساسبه وبين مدينة ارمنت الحيط مما يعود بتوفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين المقيمين بهذه المناطق، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة ارمنت مع تقديم كل الدعم الممكن لإتمام جميع الأعمال دون معوقات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكومية بنطاق المراكز والمدن.