محافظ المنيا يناقش استعدادات العام الدراسي و تلقي المعلمين لقاح كورونا

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ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد لعام 2021 – 2022، ومدي تلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد .

وجه «المحافظ» سرعة التنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم بتخصيص مراكز ثابتة ومتنقلة لسرعة تلقي أكبر نسبة من المستهدفين من تلقي اللقاح، كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية وبمحيط المدارس للعمل على رفع تراكمات القمامة، ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق .

كما وجه «المحافظ» خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على تلافي أية ملاحظات بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإنهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة للمباني المدرسية، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتواجد أجهزة قياس الحرارة ونظافة دورات المياه والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب.