التحريات: خلافات مالية وراء خطف تاجر مواشي كرداسة

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، تفاصيل القبض على المتهمين بخطف تاجر ماشية، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في منطقة كرداسة، بسبب خلافات مالية، وقالت، أنه تم الكشف عن الجربمة بتقدم تاجر ماشية ببلاغ للرائد معتصم رزق رئيس المباحث مركز شرطة كرداسة، باختطاف مجهولون لشقيقه تاجر ماشية 28 سنة، من مسكنه.

وقالت تحريات مباحث الجيزة، أن عاطل يدعى «ي.ح»، تجمعه بالمجني عليه خلافات مالية سابقة واستعان بـ4 أشخاص، لاختطافه بانتحال صفة رجال شرطة، وتم اختطافه داخل سيارة، واحتجزوه بمنطقة مهجورة في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين تم مطاردة المتهمين، مما دفعهم للتخلي عن المجني عليه وتمزيق إيصالات الأمانة، وتم القبض على المتهمين، بمحافظتي القليوبية وأسيوط، وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا أمام بارتكاب الجريمة، تم حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.