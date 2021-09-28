ضبط شركة وهمية لتسهيل السفر للدول الأجنبية بتقارير طبية مزورة في بنها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية أمن القليوبية، شركة وهمية في بنها تقوم بترويج تقارير طبية مزورة وعلى غير الحقيقة للراغبين في السفر إلى الخارج، تُفيد بأن الشخص مريض ويحتاج للعلاج في الخارج نظير مبالغ مالية كبيرة لتسهيل السفر إلى بعض الدول الأجنبية، وتم ضبط المسؤل عن الشركة والتحفظ على تقارير طبية عليها خاتم شعار الجمهورية وتعود لبعض المستشفيات الحكومية وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة في القليوبية، تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة وهمية بدائرة مركز شرطة بنها وقيامة بالترويج لها على مواقع التواصل الإجتماعى عن نشاط شركته في مجال تقديم الخدمات السياحية وإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية بالبلاد، وأن من بين الأوراق التي يوفرها لعملاء شركته شهادات طبية صادرة من مستشفيات حكومية تفيد على خلاف الحقيقة أن حالتهم المرضية حرجة وتحتاج لتدخل جراحى وعلاج بالخارج وذلك لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول وزعم لعملائه أنه بموجب تلك الشهادات المزورة يمكن حصولهم على تأشيرات سفر من أجل العلاج وأتخذ المتهم من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه وترويج تلك الشهادات على عملائه من راغبى الحصول عليها للسفر إلى الدول الأجنبية نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 جنيه إلى 70 ألف جنيه مـن كـل عميل.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بمقر الشركة وضبط داخلها أحد العملاء، وبتفتيش الشركة عثر على تقارير طبية «مزور» بخاتم شعار الجمهورية وأشعة طبية لحالات مرضية حرجة مختلفة مزورة ومحررات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لبعض من المستندات الخاصة ببعض العملاء مزورة وصور ضوئية لمستندات خاصة بالعملاء وجهاز حاسب آلى بمشتملاته يستخدمه المتهم المتهم في تزوير التقارير الطبية وطابعة كمبيوتر.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنيًا؟، تبين احتوائه على تقارير طبية ممهورين ببصمات خاتم شعار الجمهورية مزورينو برنامج تعديل الصور ومواقع إلكترونية بإسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن إمكانية توفير التقارير الطبية بحالات مرضية حرجة والحصول بموجبها على تأشيرات من أجل العلاج بالخارج وصور جوازات سفر للعديد من عملاء الشركة وحجوزات تذاكر طيران إلى العديد من الدول بأسماء عدة أشخاص.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بتزوير التقارير الطبية بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط وقرر المتهم الثانى بتواجده بالشركة لتحصله على تقرير طبى مزوراً بإسمه منسوب صدوره إلى إحدى المستشفيات على خلاف الحقيقة وتولت النيابة التحقيق.