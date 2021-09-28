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«المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا

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«المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا «المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا

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واصل فرع المجلس القومي للمرآة في المنيا، فعاليات حملة طرق الأبواب، (المرأة المصرية صانعة السلام) والتي تستمر حتى الأربعاء 29من سبتمبر الجاري بقرى ( بني روح.. جعوير.. شعراوي.. البراجيل) بمركز ملوى بمتابعة، وقرى (بني موسي- -جريس- كوم المحرص )، وقرى (البجهور- كفر مهدي- الأزهري)بمركز العدوة، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا بمشاركة الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات سفيرات المحبة والسلام بالمجلس واللاتى تدربن على كيفية توصيل رسائل الحملة للفئة المستهدفة والتي تحمل ثقافة السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ العنف.

كما تهدف الحمل برعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة وإشراف الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة فرع المجلس بالمنيا، تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مبادرة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

حملة طرق الابواب لقومي المرأه في المنيا
حملة طرق الابواب لقومي المرأه في المنيا
حملة طرق الابواب لقومي المرأه في المنيا

المصرى اليوم

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