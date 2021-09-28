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القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في الغربية

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القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في الغربية القبض على سيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في الغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط إحدى السيدات بالغربية، لاستيلائها على أموال بعض المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في تجارة شحن الهواتف المحمولة والخدمات الحكومية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، وآخران، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة، وتبين قيام المتهمة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة شحن الهواتف المحمولة والخدمات الحكومية عن طريق ماكينات نقاط البيع، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفها عن سداد أرباحها المتفق عليها أو رد أصول الأموال.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تمكنت قوة أمنية من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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