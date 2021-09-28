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رامي عياش يعلن عن تكفله بتعليم 2000 طفل لبناني

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رامي عياش يعلن عن تكفله بتعليم 2000 طفل لبناني رامي عياش يعلن عن تكفله بتعليم 2000 طفل لبناني

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلق المطرب اللبناني رامي عياش، مؤسس جمعية «عيّاش الطفولة» مبادرة بعنوان «تحدي التعلّم»، وتحت شعار «الهدف دائماً هو بناء الإنسان، عن التكفل بتعليم طفل لبنانى لمدة عام كامل وذلك من أجل تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان مؤخراً.

نشر رامي عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع ، كشف من خلاله أن جمعية «عيّاش الطفولة» تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.
وأطلق عياش تحدياً يهدف إلى تعليم آلاف الأطفال واختار ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي.

المصرى اليوم

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