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ضبط شركة وهمية تخصصت في النصب والإحتيال على المواطنين بكفرالشيخ

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ضبط شركة وهمية تخصصت في النصب والإحتيال على المواطنين بكفرالشيخ ضبط شركة وهمية تخصصت في النصب والإحتيال على المواطنين بكفرالشيخ

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تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من صاحب ومدير شركة لتوريد وتأجير المعدات الثقيلة، مقيم بالإسكندرية بقيام مسئولى إحدى الشركات بالنصب والإحتيال عليه من خلال طلب توريد (3) لوادر بقيمة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لشركتهم والإستيلاء على تلك المعدات دون سداد قيمتها وإعطائه شيكات بنكية تبين أنها بدون رصيد .
من خلال إجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفر الفحص أن وراء إرتكاب تلك الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، له معلومات جنائية إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إحتيالياً على المواطنين وأصحاب الشركات وقام بإنشاء شركة وهمية لتوريد المعدات الثقيلة والترويج لها من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وطلب توريد معدات ثقيلة والإستيلاء عليها وعدم سداد ثمنها وقام بإستئجار مخزن بأحد العقارات لمدة شهر كمقر للشركة وإستقطاب ضحاياه وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء من الشاكى على عدد ثلاثة لوادر بقيمة (3) مليون جنيه وإعطائه شيكات بنكية تبين أنها بدون رصيد وعقب ذلك قام بالهرب خشية ملاحقة ضحاياه له .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إعداد عدة أكمنة وأمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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