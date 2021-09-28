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عاطل وشقيقه يجمعان 2 مليون و500 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

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عاطل وشقيقه يجمعان 2 مليون و500 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج عاطل وشقيقه يجمعان 2 مليون و500 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط شقيقين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم ضبط أحدهما وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى بلغت2 مليون و500 الف جنيه مصرى

المصرى اليوم

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