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محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

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محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير مقر بيوت الطلبة بالخارجة

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تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ومحمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة إنهاء الملاعب والمسطحات الخضراء، وتجهيز وتأثيث الغرف والقاعات لإستقبال طلاب القري والمناطق النائية مع بداية العام الدراسي الجديد.

من ناحية أخرى،كلف المحافظ بدراسة إنشاء وحدة غسيل كلوي ملحقة بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة لخدمة رواد المركز، وإعداد تقارير متابعة بالنتائج للحالات المرضية وذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز.

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