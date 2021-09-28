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حملة لرفع الاشغالات والتعديات في أرمنت غرب الأقصر

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حملة لرفع الاشغالات والتعديات في أرمنت غرب الأقصر حملة لرفع الاشغالات والتعديات في أرمنت غرب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، برئاسة العميد عبدالله عاشور رئيس المركز، حملة مرافق بمركز ارمنت الوابورات لرفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام .

استهدفت الحملة منطقة ميدان المسجد العتيق وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات ومنع سيارات الأجرة من التحميل خارج الموقف لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة بهذه المنطقة.

كما استهدفت الحملة شارع التحرير وشارع القناة الملغاة وتم رفع كافة الاشغالات والتعديات وتحرير ١٥ مخضر والتى تضمنت محاضر اشغال ومحاضر نظافة .

تمت أعمال الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالمركز تحت إشراف مدير الاشغالات ومشرفين الاشغالات بالمركز .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بتكثيف المجهودات لرفع الاشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام .

المصرى اليوم

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