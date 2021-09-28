«الداخلية»: ضبط شركة وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين بالقليوبية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة مركز شرطة بنها القليوبية، والذى أعلن على مواقع التواصل الإجتماعى عن نشاط شركته في مجال تقديم الخدمات السياحية وإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية بالبلاد.

وتبين من التحريات أن من بين الأوراق التي يوفرها لعملاء شركته شهادات طبية صادرة من مستشفيات حكومية تفيد – على خلاف الحقيقة- أن حالتهم المرضية حرجة وتحتاج لتدخل جراحى وعلاج بالخارج وذلك لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول، وزعم لعملائه أنه بموجب تلك الشهادات المزورة يمكن حصولهم على تأشيرات سفر من أجل العلاج، متخذاً من مقر الشركة المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه المؤثم وترويج تلك الشهادات على عملائه من راغبى الحصول عليها للسفر إلى الدول الأجنبية نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين أربعون ألف جنيه إلى سبعون ألف جنيه مـن كـل عميل .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية بإستهداف المتهم المذكور حيث تم ضبطه بمقر الشركة ،وضبط داخل مقر الشركة (أحد العملاء مقيم بالقليوبية) وبتفتيش الشركة عثر على تقارير طبية «مزور» ممهورين بخاتم شعار الجمهورية وأشعة طبية لحالات مرضية حرجة مختلفة مزورة ومحررات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لبعض من المستندات الخاصة ببعض العملاء مزورة وصور ضوئية لمستندات خاصة بالعملاء وجهاز حاسب آلى بمشتملاته يستخدمه المتهم المذكور في تزوير التقارير الطبية- طابعة كمبيوتر.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنياً تبين إحتوائه على تقارير طبية ممهورين ببصمات خاتم شعار الجمهورية مزورين- برنامج تعديل الصور ومواقع إلكترونية بإسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن إمكانية توفير التقارير الطبية بحالات مرضية حرجة والحصول بموجبها على تأشيرات من أجل العلاج بالخارج وصور جوازات سفر للعديد من عملاء الشركة وحجوزات تذاكر طيران إلى العديد من الدول بأسماء عدة أشخاص.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بتزوير التقارير الطبية بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط وقرر المتهم الثانى بتواجده بالشركة لتحصله على تقرير طبى مزوراً بإسمه منسوب صدوره إلى إحدى المستشفيات –على خلاف الحقيقة- تم إتخاذ الإجراءات القانونية.