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17 وفاة و1015 إصابة كورونا جديدة في الأردن

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17 وفاة و1015 إصابة كورونا جديدة في الأردن 17 وفاة و1015 إصابة كورونا جديدة في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 17 وفاة و1015 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10697 وفاة و 820798 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 3.71 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12328 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 62 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 76 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 446 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 21 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 973 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 797773 حالات.

كما أشار إلى إجراء 27367 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 9985935 فحصاً.

 

جي بي سي نيوز

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