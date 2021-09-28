عضوة بـ«صحة النواب» تطالب بتشريعات لإيقاف الصرف العشوائي للأدوية: فيه سم قاتل

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قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن وفاة الطفلة «منة» بروشتة من طبيب بيطري تضع خط أحمر لتعلن عن كم معاناة الشعب المصري من هذه العشوائية والتي أدت إلى انتشار الميكروبات المقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية لتقتل العديد من الاطفال وخاصة حديثي الولادة أو تصيبهم بالتهابات سحائية تترك لهم كل أنواع الإعاقة وكذلك أصبح الاستعمال الخاطئ وغير الضروري للأدوية ثالث أسباب الوفيات بين المواطنين .

وأضافت «الالفى» في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن الأدوية تتدرج من مسكنات وفيتامينات بسيطة إلى مضادات حيوية شديدة تدمر جسم الإنسان وأدوية أورام ومناعة تصرف بلا روشتة بكميات كبيرة وحسب طلب المستهلك وهناك صيادلة يمارسون دور الطبيب يتلقوا الأعراض مباشرة من المريض ويصفوا الأدوية والألبان الصناعية وغيرها بلا روشتة«.

وطالبت النائبة، بإصدار تشريعات وقوانين لتنظيم عشوائية صرف الأدوية في مصر، وايقاف صرف أي أدوية بلا روشتة رسمية من طبيب موقعة ومختومة، بالاضافة إلى ضرورة مراقبة كل الصيدليات في مصر والتأكد من كل روشتة تم صرفها من حيث النوع والكمية التي تصرف للمريض

وتابعت «الالفى»: «اعد من موقعي في لجنة الصحة بمجلس النواب بتبنى هذه الاجراءات للوصول بها إلى ما ينقذ الشعب المصري من وفيات ومضاعفات تدمر أجهزة الإنسان فينتشر الفشل الكلوي والكبدي ومشاكل القلب والعدوي بميكروبات لا نقوى عليها وده خط أحمر لأنه يضر ضرر بليغ بأهالينا، فعلي سبيل المثال كورسين مضاد حيوي غير مطلوبة في أطفالنا اقل من سنتين تضر بالأداء الذهني والمناعة والحساسية وتدمر العديد من الخلايا بضرر بالغ «.

و قالت: «افيقوا يا مصريين فعلا الدواء الغير ضروري فيه»سم قاتل«ومن يحدد ضرورية الدواء هو الطبيب بروشتة مكتوبه بمدة محدودة لتستخدم مرة واحدة وليس كل مرة يمرض فيها الطفل فالحرارة مثلا ليها اسباب كثيرة وهناك علاج مختلف لكل سبب وبكل وضوح أأكد أن المسئولية مشتركة والتنفيذ لازم يكون مشترك وسريع وعلى قدر عال من الأهمية أنها مسئولية الوزارة المعنية والنقابات والأطباء والصيادلة والشعب كله وأنا أعول على الكل ….فالكل مسؤول والكل في واحد».