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«مياه أسيوط»: اهتمام الشركة بجودة مياه الشرب للوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية

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«مياه أسيوط»: اهتمام الشركة بجودة مياه الشرب للوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية «مياه أسيوط»: اهتمام الشركة بجودة مياه الشرب للوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اهتمام الشركة بجودة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، للوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية والتى حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات لجودة المياه المنتجة من أعمال سحب عينات بصفة دورية وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية وإجراء أعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات والفلاتر والمروقات فضلاً عن أعمال الاحلال والتجديد للوسط الترشيحى ومعايرة طلمبات الشبه، ومتابعة مآخذ المحطات المرشحة وكفاءة عمل منظومات الكلور ووحدات الحديد والمنجنيز.

وأضاف أن الشركة تولى اهتماماً بالغاً لقطاع المعامل على وجه الخصوص حيث يشهد القطاع طفرة ملموسة من حيث أعمال الأحلال والتجديد للمعامل والشبكات واعمال استكمال توريد أجهزة معملية لتأهيل المعامل للحصول على شهادة الأيزو وتوفير الاحتياجات الكيميائية والمهمات المعملية والكترودات بتكلفة 650 ألف جنيهاً وعمل صيانة للأجهزة المطلوب عمل صيانه لها بمعمل البدارى بتكلفة 200 الف جنيهاً، وتدريب أبناء الشركة من الكيميائيين والفنيين للنهوض بمستوى الآداء.

وعقب الدكتور اسلام حسانين رئيس قطاع المعامل بالشركة أن هذه الطفرة الملموسة بالقطاع ساهمت في تحسين الآداء والقضاء على العديد من المناطق الساخنة وتحقيق تغطية كاملة للشكاوى الواردة بخصوص جودة المياه ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة لتلافى تلك الشكاوى آملين مزيد من الجهد لمزيد من الجودة .

المصرى اليوم

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