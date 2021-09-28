«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر مركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وجه وكيل الوزارة الفرق المشاركة بسرعة تسجيل جميع المواطنين على السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيمهم دون انتظار رسالة بموعد التطعيم، ودون توجيههم لمكان آخر لأخذ اللقاح، وتابع وكيل الوزارة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكذلك تسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي تم استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.