إزالة 95 حالة تعدي ضمن الموجة الـ 18 في الشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذيةبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ،قامت بتنفيذ إزالة ٨٢ حاله تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٨ ألاف و٦٩٠متر، و١٣ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٢ فدان و١٦ قيراط و٥ سهم بمراكز «مشتول السوق، كفر صقر، فاقوس، أولاد صقر، منيا القمح، الإبراهيمية، أبوكبير، ههيا، الزقازيق، ديرب نجم»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.