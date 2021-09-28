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«الأطباء» تعلن مقار انتخابات التجديد النصفي بالمحافظات

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«الأطباء» تعلن مقار انتخابات التجديد النصفي بالمحافظات «الأطباء» تعلن مقار انتخابات التجديد النصفي بالمحافظات

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة لأطباء، عن مقرات انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة، والنقابات الفرعية، في 27 محافظة، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر المقبل.

وأوضحت اللجنة أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، موجهة الدعوة لجميع الأطباء لسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية، أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية، وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي.

وأكدت النقابة في إعلانها أن المقرات المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ستكون وفق الوارد في الجدول المرفق.

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