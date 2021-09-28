«هارب من تنفيذ حكم بالسجن وبحوزته أسلحة».. ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 23 قضية ومحكوما عليه في إحدى القضايا، مقيم في شبين الكوم بالمنوفية بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وميزان حساس وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.