مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي بالمنيا

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لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه، شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 7981 ن ق د ملاكي، بجرار زراعي بدون لوحات، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوه.

تسبب الحادث في مصرع صلاح كامل على، 55 سنة، لا يعمل، مقيم مغاغة، وإصابة 2 آخرين هم أحمد عبدالعظيم عبداللطيف، 65 سنه، لا يعمل، وفرج محمد أحمد، 53 سنه، لا يعمل، مقيمان بمركز مغاغة.

تم نقل جثمان المتوفي ال مشرحة مستشفي العدوه المركزي، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة والجرار تحت تصرف النيابة العامة.