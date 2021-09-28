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«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في المخدرات والأسلحة النارية

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«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في المخدرات والأسلحة النارية «الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في المخدرات والأسلحة النارية

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية قيام شخصين- لهما معلومات جنائية أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، والثانى مقيم بمحافظة مرسى مطروح وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر، بالتردد على دائرة قسم شرطة أول العاشر) وإتخاذ دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر «بدون ترخيص».
عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر وبحوزتهما بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مُتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

المصرى اليوم

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