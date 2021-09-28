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«»: إحباط ترويج كبدة ولحوم فاسدة في القليوبية

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«التموين»: إحباط ترويج كبدة ولحوم فاسدة في القليوبية «»: إحباط ترويج كبدة ولحوم فاسدة في القليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية المدير المسؤل عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها نحو 2 طن كبدة ولحوم فاسدة قبل ترويجها وتوزيعها في الاسواق وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الثلاجة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد ورود معلومات عن وجود ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها كبدة ولحوم فاسدة وتمثل خطرا على الصحة العامة.

وانتقلت اجهزة الامن وتم ضبط 2 طن لحوم مجمدة وكبدة ومفروم لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة وتم ضبط المدير المسؤول عن الثلاجة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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