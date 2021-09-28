تحقيق عاجل من النيابة الإدارية في واقعة مصرع طفلة ملاهي الإسكندرية

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أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد بفتح تحقيق عاجل في واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من إحدى الألعاب بملاهي كائنة بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، وذلك لفحص مدى سلامة الإجراءات المقررة من قبل المختصين بالجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات حيال تشغيل تلك الملاهي وتوافر اشتراطات السلامة والأمان.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أن إدارة الإعلام برئاسة الهيئة كانت قد رصدت تداول الواقعة بعدد من وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن المستشارأحمد عاطف- مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية- القسم الأول، قرر على الفور تشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشارأحمد خير الدين، وعضوية كل من المستشارين إسلام يوسف وعمرو عبدالوارث، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.