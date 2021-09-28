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«بزعم تسفيرهم للعمل بالخليج».. تفاصيل القبض عاطل بتهمة «النصب والإحتيال»بالاسكندرية

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«بزعم تسفيرهم للعمل بالخليج».. تفاصيل القبض عاطل بتهمة «النصب والإحتيال»بالاسكندرية «بزعم تسفيرهم للعمل بالخليج».. تفاصيل القبض عاطل بتهمة «النصب والإحتيال»بالاسكندرية

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أعلنت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة البحيرة و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها» .
وأضافت: «بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص«له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتوفير عقود لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها» .
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعُثر بحوزته على عدد (3) جواز سفر خاصة بالشاكين وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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