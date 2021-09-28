أخبار عاجلة

على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة بـ٧٠ مليون جنيه -
مندوب مصر بالأمم المتحدة: انخراطنا في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات يؤكد التزامنا بالوسائل السلمية -
سكرتير عام مساعد قنا: بدء تطعيم السيدات بلقاح فيروس كورونا بفرع القومي للمرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة"

Print
إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة" إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة"
بجانب عدم اكتمال طلبات إصدار التصريح النظامي

إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- منشأة غذائية مخالفة، ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق المنشأة؛ لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي، وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل؛ حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية