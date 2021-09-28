3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"

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تتمثل في الجنسية ومعيار الإقامة وتوافق البيانات

حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.

وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.

وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.