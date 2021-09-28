أخبار عاجلة

على الألفى يحيى حفلاً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا..تعرف على الموعد -
«المشاط»: مطابقة التمويلات من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة -
مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يقدمان أشهر أغاني الأفلام في حفل كبير بقصر عابدين -
اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير البلجيكي لبحث الفرص الاستثمارية -
التحفظ على 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في كفر شكر -
رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي -
مسؤول طبي بغزة: نسبة الوفيات بفيروس كورونا في القطاع من الأقل عالميًا -
محافظ القليوبية يتفقد تأهيل قرية جمجرة على نفقة القطاع الخاصة بـ٧٠ مليون جنيه -
مندوب مصر بالأمم المتحدة: انخراطنا في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات يؤكد التزامنا بالوسائل السلمية -
سكرتير عام مساعد قنا: بدء تطعيم السيدات بلقاح فيروس كورونا بفرع القومي للمرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"

Print
3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن" 3 شروط لتجاوز الأهلية في "حساب المواطن"
تتمثل في الجنسية ومعيار الإقامة وتوافق البيانات

3 شروط لتجاوز الأهلية في

حدّد "حساب المواطن" ثلاثة شروط لتجاوز الأهلية تتمثل في شرط الجنسية لأن يكون المستفيد الرئيس سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبنائها، وزوجة المواطن.

وأضاف، أن الشرط الثاني يتمثل في معيار الإقامة، وهو أن يكون المستفيد الرئيس مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية والسجون.

وتابع "حساب المواطن"، أن الشرط الثالث هو ضرورة تطابق وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

القيادة تهنئ فوميو كيشيدا بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية