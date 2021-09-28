«المحامين العرب» يطالب بردع الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته العنصرية تجاه الفلسطينيين

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طالب المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لاتخاذ قرارات فورية حاسمة، وفرض عقوبات صارمة، على الاحتلال الإسرائيلي لإيقافه وردعه عن ممارساته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحق لابد وأن ينتصر على العنصرية، جاء ذلك في كلمة للأمين العام لاتحاد المحامين العرب خلال ندوة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان «مرور عشرين سنة على مؤتمر ديربان»، برئاسة الأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة، والتي أدارتها الدكتورة نيفين مسعد.

وأكد «بن عيسى» أن مؤتمر «ديربان» الثالث، الذي عقد عام 2001 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا من أجل مناهضة العنصرية، والتمييز العنصري يعد محطة هامة للوقوف على ما خلفته الصهيونية العالمية، من آثار سلبية على الإنسانية بإعلانه أنها شكل من أشكال العنصرية البغيضة المطبقة على الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن تغيب بعض الدول عن احتفال الأمم المتحدة بذكرى مؤتمر «ديربان» العشرين يوضح مدى تخاذل المجتمع الدولي في التصدي لعنصرية إسرائيل.

وقال أمين المحامين العرب: «إن الدول التي قاطعت مؤتمر «ديربان» عبرت عن موقفها المساند للسياسة الإسرائيلية التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، ومع ذلك فإن الأمل معقود على فعاليات المجتمع المدني وباقي الدول المؤمنة بحرية وحق الشعب الفلسطيني.

‏ وأضاف: «إن إسرائيل لازالت جاثمة على الأراضي الفلسطينية تمارس عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتصادر حقه في الحرية والدفاع عن حقوقه عبر تهويد أراضيه بالقوة، دون اكتراث للقرارات الأممية».

وأشار «بن عيسى» إلى أن اتحاد المحامين العرب،‏ الذي هو منظمة حقوقية عالمية غير حكومية تنبذ الصهيونية العالمية، التي تعد شكلًا من أشكال التمييز العنصري، مناشدًا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ قرارات فورية وفرض عقوبات صارمة على الاحتلال الإسرائيلي لإيقافه وردعه عن ممارساته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحق لابد وأن ينتصر على العنصرية».